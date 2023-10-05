В России обеспокоились эскалацией со стороны США

Россия выражает озабоченность возможной эскалацией, вызванной действиями Соединенных Штатов в контексте развертывания вооружений, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом информирует заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, Константин Воронцов, как сообщает РИА Новости.

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В своем заявлении дипломат выразил глубокую тревогу относительно потенциальной эскалации, которая может возникнуть из-за реализации США планов по размещению оружия, которое было ранее запрещено в рамках расторгнутого Вашингтоном Договора о РСМД.

Ранее, Константин Воронцов также высказал требование о начале арбитражных процедур в отношении Соединенных Штатов из-за отказа выдавать визы дипломатам, которые направлялись на участие в переговорах в формате "ядерной пятерки".

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Он также подчеркнул, что Россия играла роль координатора в организации этой встречи, и несмотря на это, американская сторона отказала в выдаче виз. Взгляд дипломата заключается в том, что такие действия США могут быть направлены на то, чтобы подорвать российское председательство в этом формате переговоров.