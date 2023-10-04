Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Омбудсмен Креминь: Одесса нуждается в усиленном контроле из-за русского языка

На Украине усилят контроль над Одессой из-за русского языка
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Уполномоченный по защите украинского языка, Тарас Креминь, выразил свое намерение ужесточить контроль над городом Одесса из-за наружной рекламы и информационных табличек на русском языке. Эту информацию он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, которая запрещена в России и принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

По словам Тараса Креминя, Одесса требует более строгого соблюдения языкового законодательства, и это можно достичь только путем тесного сотрудничества местных органов самоуправления с теми, кто отвечает за сферу рекламы, услуг и торговли.

Креминь подчеркнул, что он продолжает регистрировать случаи размещения вывесок и табличек на негосударственном языке в городе. В связи с этим он призвал мэра Одессы, Геннадия Труханова, разработать городскую языковую программу, которая бы, в частности, гарантировала соблюдение норм законодательства. Он подчеркнул, что незаконно размещенная наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что 21 сентября национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила написание слов "Россия", "Российская Федерация" и "Москва" со строчной буквы в неофициальных документах. Ранее министр образования Украины, Оксен Лисовой, заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
6
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
3
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
5
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
Трамп пообещал вывести американские войска из ряда стран, если его изберут
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
73
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
12

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
21:35
То есть ты не против писать "на России"
Google продлевает срок программной поддержки телефонов Pixel до семи лет
Тruth Seеker
21:34
Откапывают как раз, ибо связи с РФ тянут на дно
Захарова: запрет российских каналов в Армении противоречит принципам демократии
Салих Челик
21:33
Значит, 5000-ю серию пропускаем, ждём 6000-ю. Ладно...
GeForce RTX 5090 будет выпущена во втором полугодии 2024 года
Илья Николенко
21:29
я летом сапборд "ихний" купил) хороший сап кстати
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
jsth
21:28
Типа шведам захотелось ремейк полтавской битвы почувствовать? Кулеба иностранных дел...
Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры со Швецией «о гарантиях безопасности»
Алексей Власов
21:27
Вот почему лучше взять отдельный M2 бокс с type-c с хорошим контроллером и к нему топовый М2 SSD NVME если хотите скорости и объема нужного. Да дороже но точно будет лучше.
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
Вассисуалий Лоханкин
21:16
За такое дерьмо Хуянг ещё и приплачиаать должен, хитрая желтопузая (ш)кур(т)ка!
В следующем году NVIDIA может выпустить 6-гиговый вариант GeForce RTX 3050
Александр Демидов
21:14
Полностью согласен. На словах типа это опыт многих людей и общие черты их смс и текстов. В реалиях ерунда какая то. Первые боты, именно боты и то умнее были. Если наковыряете про проект "тай" это иск...
Нейросеть Яндекса YaGPT 2 не хочет отвечать про Шебекино и "не знает" где находится русский город
VermeeY
21:11
какой увалень "-" поставил, узнаю - лицо начищу.
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Urtgard
21:09
Затем что совсем необязательно играть только на ультрах, играть можно хоть на минималках. Люди на спектруме, денди, сеге играли, и не помирали от вытекших глаз, мозга, и прочих жидкостей. Если реально...
NVIDIA готовит упрощенную RTX 3050: 6Gb и всего 70W
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем