Уполномоченный по защите украинского языка, Тарас Креминь, выразил свое намерение ужесточить контроль над городом Одесса из-за наружной рекламы и информационных табличек на русском языке. Эту информацию он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, которая запрещена в России и принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

По словам Тараса Креминя, Одесса требует более строгого соблюдения языкового законодательства, и это можно достичь только путем тесного сотрудничества местных органов самоуправления с теми, кто отвечает за сферу рекламы, услуг и торговли.

Креминь подчеркнул, что он продолжает регистрировать случаи размещения вывесок и табличек на негосударственном языке в городе. В связи с этим он призвал мэра Одессы, Геннадия Труханова, разработать городскую языковую программу, которая бы, в частности, гарантировала соблюдение норм законодательства. Он подчеркнул, что незаконно размещенная наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована.

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Следует отметить, что 21 сентября национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила написание слов "Россия", "Российская Федерация" и "Москва" со строчной буквы в неофициальных документах. Ранее министр образования Украины, Оксен Лисовой, заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству.