Омбудсмен Креминь: Одесса нуждается в усиленном контроле из-за русского языка
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Уполномоченный по защите украинского языка, Тарас Креминь, выразил свое намерение ужесточить контроль над городом Одесса из-за наружной рекламы и информационных табличек на русском языке. Эту информацию он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, которая запрещена в России и принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
По словам Тараса Креминя, Одесса требует более строгого соблюдения языкового законодательства, и это можно достичь только путем тесного сотрудничества местных органов самоуправления с теми, кто отвечает за сферу рекламы, услуг и торговли.
Креминь подчеркнул, что он продолжает регистрировать случаи размещения вывесок и табличек на негосударственном языке в городе. В связи с этим он призвал мэра Одессы, Геннадия Труханова, разработать городскую языковую программу, которая бы, в частности, гарантировала соблюдение норм законодательства. Он подчеркнул, что незаконно размещенная наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована.
Следует отметить, что 21 сентября национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила написание слов "Россия", "Российская Федерация" и "Москва" со строчной буквы в неофициальных документах. Ранее министр образования Украины, Оксен Лисовой, заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству.
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