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Сальдо: ВСУ стягивают западную технику для форсирования на правобережье Днепра
Стало известно о стягивании ВСУ западной техники на правобережье Днепра

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно перемещают свою военную технику к правому берегу реки Днепр, что может свидетельствовать о планируемом форсировании реки и высадке на левом берегу. Эту информацию предоставил губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо, в интервью телеканалу "Россия 24".

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Сальдо отметил, что в данный момент украинские военные продолжают предпринимать попытки десантирования на острова, находящиеся в Днепровской долине, причем это происходит мелкими группами и при использовании небольших чисел военной техники. Тем не менее, эти попытки находятся под пристальным вниманием российских вооруженных сил и подвергаются сопротивлению.

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Ранее, по информации британской газеты The Times, ВСУ столкнулись с серьезными трудностями в районе линии Работино — Вербовое в Запорожской области. Один из украинских военнослужащих отметил, что российские военные имели достаточно времени для укрепления своих позиций в этом районе и в настоящее время демонстрируют устойчивость.

#новости
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