Инцидент имел место у мыса Тарханкут, точное количество бойцов ВСУ, участвовавших в этой попытке атаки, не уточняется

Согласно информации, представленной Министерством обороны России, Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно предотвратили попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Крыма, осуществляемую с использованием гидроциклов и быстроходных катеров.

реклама

Инцидент имел место у мыса Тарханкут, где было задействовано три гидроцикла и один быстроходный катер с военными. Точное количество бойцов ВСУ, участвовавших в этой попытке атаки, не уточняется.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Министерство обороны также сообщило, что в рамках операции самолеты ВКС России действовали в северо-западной части Черного моря, чтобы предотвратить проникновение десантной группы. Аналогичная попытка атаки была недавно отражена в ночь на 10 сентября, когда российские военные уничтожили три катера с десантом.