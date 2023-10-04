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Согласно информации, представленной Министерством обороны России, Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно предотвратили попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Крыма, осуществляемую с использованием гидроциклов и быстроходных катеров.
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Инцидент имел место у мыса Тарханкут, где было задействовано три гидроцикла и один быстроходный катер с военными. Точное количество бойцов ВСУ, участвовавших в этой попытке атаки, не уточняется.
Министерство обороны также сообщило, что в рамках операции самолеты ВКС России действовали в северо-западной части Черного моря, чтобы предотвратить проникновение десантной группы. Аналогичная попытка атаки была недавно отражена в ночь на 10 сентября, когда российские военные уничтожили три катера с десантом.