В США заявили, что Байден нацелен на избежание непосредственного столкновения с Россией в свете усугубления ситуации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что президент Джо Байден нацелен на избежание непосредственного столкновения с Россией в свете усугубления ситуации на Украине. Блинкен также поделился двумя важными принципами, которыми руководствуется Байден в этом вопросе.

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Первым принципом является стремление обеспечить максимальную поддержку Украины и мобилизацию других стран в этом направлении. Однако вторым и не менее важным принципом является избегание прямого конфликта с Россией. Это связано с опасениями, что такой конфликт может иметь негативные последствия для безопасности американцев.

Блинкен подчеркнул, что США предоставляют поддержку Киеву, но не поддерживают использование силы за пределами украинских территорий. Он также выразил мнение, что наиболее надежным способом прекращения конфликта является укрепление позиций Украины.

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Ранее Белый дом провел оценку способности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Согласно координатору ведомства по стратегическим коммуникациям, Джону Кирби, Киев имеет от шести до восьми недель для продолжения операции до ухудшения погодных условий.