Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего нынешнего спикера Кевина Маккарти

Конгрессмен Трой Нильс выразил предложение через свой аккаунт в социальной сети "Х" (ранее известной как Twitter) относительно кандидата на должность спикера Палаты представителей США, которая стала вакантной после отставки предыдущего спикера.

реклама

Он предложил рассмотреть бывшего американского президента Дональда Трампа для этой роли, заявив: "Кевин Маккарти отказывается баллотироваться вновь на пост спикера. В этой связи я предлагаю выдвинуть Дональда Трампа на рассмотрение для должности спикера Палаты представителей".

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего нынешнего спикера Кевина Маккарти. Голосование завершилось со следующими результатами: 216 конгрессменов поддержали его отставку, а 210 высказались против. Маккарти отметил, что готов покинуть пост спикера в случае соответствующего решения. Временно на должности спикера будет исполнять обязанности представитель из Северной Каролины Патрик Макгенри.