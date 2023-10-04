Ожидания западных государств относительно того, что санкции приведут к дефициту потребительских товаров в России, не подтвердились, как сообщает немецкая газета Welt.

Журналист из Германии уточнил, что санкции, введенные против России, были направлены на то, чтобы вызвать недовольство россиян в адрес президента РФ Владимира Путина. Однако, как отмечает автор, боевые действия на Украине пока едва ли оказывают заметное влияние на повседневную жизнь многих россиян.

По мнению журналиста, на Западе была надежда, что ограничительные меры существенно затронут граждан России. "Была надежда, что западные бренды скоро исчезнут с российского рынка и вернут российских потребителей обратно в эпоху позднего Советского Союза", - добавил он. Однако эти ожидания оказались ошибочными.

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Ранее Президент Путин отметил, что, несмотря на то, что санкции западных государств в некоторой степени замедляют развитие страны, они также стимулируют развитие российской экономики. По его словам, эти ограничительные меры создают новые возможности для страны, которые она активно использует.