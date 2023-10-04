Президент Франции Эммануэль Макрон на предстоящей неделе собирается посетить ФРГ, где он планирует провести встречу с канцлером страны Олафом Шольцем. Эту информацию распространило агентство AFP.

Следует отметить, что встреча Макрона и Шольца состоится в Гамбурге и запланирована на 9-10 октября. Она будет проходить в нестандартном формате для франко-германской дипломатии. Политические лидеры намерены обсудить вопросы без подписания окончательного заявления или мгновенных заявлений. Этот подход позволит им сосредоточить внимание на темах, которые выходят за пределы текущей повестки дня.

По словам источников из офиса Макрона, во время этой встречи в Гамбурге политики планируют провести время в атмосфере уединения, наслаждаясь прогулками по реке Эльбе, угощаясь выпечкой и обсуждая вопросы среднесрочного и долгосрочного характера.

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Как уже сообщалось ранее, Макрон и Шольц выразили удивление в отношении реакции российского президента Владимира Путина на санкции, наложенные на Россию со стороны Запада. Они отметили, что Путин ни разу не высказывал жалоб на ограничения, введенные в отношении Москвы, даже когда он объявил о начале спецоперации на Украине.