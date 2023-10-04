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Белый дом: у Киева есть еще 6-8 недель на контрнаступление до ухудшения погоды
Белый дом оценил способность ВСУ вести контрнаступление

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джон Кирби, заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть от шести до восьми недель на то, чтобы продолжить свои контрнаступательные операции, прежде чем погодные условия ухудшатся. Он выразил свою обеспокоенность относительно того, как изменение климата может повлиять на способность ВСУ проводить контрнаступление.

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Кирби сделал это заявление в ответ на вопросы журналистов о том, смогут ли украинские военные продолжать свои операции в условиях предстоящего похолодания. Он подчеркнул, что погода может стать серьезным препятствием для ВСУ и что у них есть ограниченное время, чтобы действовать до того момента, когда ситуация станет более сложной.

Кирби также отметил, что Конгресс должен оперативно рассмотреть вопрос о выделении дополнительных финансовых ресурсов для поддержки Украины в данной ситуации.

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Ранее газета The New York Times сообщала, что Украина рискует замедлить свое контрнаступление перед наступлением сезона дождей. Это связано с тем, что размытые дороги могут осложнить использование тяжелой военной техники, включая американские танки Abrams и британские танки Challenger, которые недавно поступили в страну.

#новости
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