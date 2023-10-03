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Сын президента Соединенных Штатов Америки, Хантер Байден, отказывается признать себя виновным в незаконном владении огнестрельным оружием, согласно информации, распространенной телеканалом Fox News.
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Хантер Байден был представлен перед судом после того, как в июле было расторгнуто первоначальное соглашение о признании вины. Ожидалось, что он согласится признать свою вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов, в целях избежания тюремного заключения и по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.
Ранее Хантеру Байдену были предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с нарушением законов о хранении огнестрельного оружия в состоянии наркотического опьянения. Согласно судебным документам, если он будет признан виновным по всем этим обвинениям, ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов.