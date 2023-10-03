В США отказались раскрывать детали сделки Байдена и Маккарти по Украине

Официальный представитель Белого дома, Карин Жан-Пьер, отказалась раскрывать подробности сделки, о которой заявил американский лидер, президент Джо Байден. Согласно Байдену, эта сделка была заключена им с Кевином Маккарти, спикером Палаты представителей США, и касается Украины. Жан-Пьер выразила свою позицию в ходе пресс-брифинга, на котором она представляла администрацию Белого дома.

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"Я не буду выходить за пределы сказанного президентом," - подчеркнула она, сдерживаясь от дополнительных комментариев.

Несмотря на настойчивые запросы журналистов, желающих уточнить, была ли сделка фактически совершена и готова ли Жан-Пьер подтвердить достоверность заявлений Байдена относительно Украины, пресс-секретарь Белого дома неизменно возвращалась к одному ответу.

"Мы осведомлены о том, что поддержка Украины существует в Конгрессе обеих партий, и мы признательны за это," - подытожила она, подчеркивая важность этой поддержки.

Ранее президент Соединенных Штатов выступил перед журналистами после того, как Конгресс временно решил вопрос о финансировании правительства, приняв временный бюджет, в котором не было выделено финансовых средств для помощи Киеву. Байден подчеркнул, что заключил "сделку по Украине" с Маккарти.

В дополнение к этому, 2 октября официальный представитель Государственного департамента США, Мэтт Миллер, объявил, что долгосрочные военные контракты, связанные с оказанием военной поддержки Украине, были заморожены из-за неудачи в согласовании финансовых аспектов помощи Киеву в рамках американского бюджета среди конгрессменов.

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Кроме того, 30 сентября Палата представителей США приняла проект бюджета, не предусматривающий выделения средств Украине. Тем не менее, Байден обещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона, даже после принятия бюджетного документа.