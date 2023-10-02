Лукашенко назначил Расюка новым замглавы Генштаба ВС Белоруссии
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Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, выполнил назначение Андрея Расюка на должность нового заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом важном событии было объявлено официальной пресс-службой белорусского лидера.
В рамках данного назначения, Андрей Расюк был назначен на должность начальника главного организационно-мобилизационного управления. Это решение было оформлено в соответствии с указом, подписанным Президентом Беларуси, Александром Лукашенко, 2 октября, что подчеркивает официальность данного шага.
Этот перестановка в высших военных структурах произошла после того, как 14 августа 2023 года Президент Белоруссии освободил от должности заместителя главы Генштаба ВС Белоруссии генерал-майора Владислава Будика. Это решение было обосновано возрастными факторами, и генерал-майор Будик был переведен в запас, открывая путь для новых лидерских назначений в Вооруженных силах Беларуси.
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