Лавров назвал жалкими извинения премьера Канады Трюдо после честнования Хунки
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Глава Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров, выразил сильное негодование в отношении премьер-министра Канады, Джастина Трюдо, после того, как Трюдо принес извинения за событие, которое получило волну контроверсий. Речь идет о чествовании ветерана СС, Ярослава Хунки, в канадском парламенте. Эту информацию распространило агентство ТАСС.
Сергей Лавров подчеркнул, что он с большой долей разочарования отнесся к извинениям Трюдо. Министр иностранных дел России выразил предположение, что Джастин Трюдо, служба безопасности Канады и спикер парламента Энтони Рота, который пригласил Хунку и затем ушел в отставку из-за этого инцидента, знали о биографических данных Хунки.
"Однако самое поразительное - Трюдо, собравшись с духом, принес извинения перед кем? Перед украинцами и президентом Украины, Владимиром Зеленским, которые сами аплодировали этому человеку. Это событие - позорное", - прокомментировал Лавров.
Ранее Джастин Трюдо выразил свои извинения за решение пригласить Хунку в парламент страны. Он назвал это решение ужасной ошибкой и отметил, что приглашенные на заседание не обладали полной информацией о Хунке, когда они аплодировали ему.
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