Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС

Норвегия официально присоединилась к одиннадцатому пакету санкций, предложенному Европейским союзом (ЕС) в отношении России. Эти санкции применяются к транзиту товаров и технологий двойного назначения на территорию Российской Федерации. Официальное заявление об этом было опубликовано на официальном веб-сайте Министерства иностранных дел Норвегии.

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Одиннадцатый пакет санкций направлен на ужесточение существующих ограничений и противодействие возможным попыткам их обхода. В сообщении, представленном дипломатической службой Норвегии, отмечается, что новый раунд санкций в значительной мере соответствует мерам, предусмотренным в одиннадцатом пакете санкций ЕС.

Следует подчеркнуть, что данные санкции вступили в силу с 2 октября. В соответствии с ними, Норвегия запретила транзит товаров и технологий, которые могут способствовать усилению военного и технического потенциала России, а также развитию сектора обороны и безопасности, включая авиационную и космическую отрасли.

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Ранее, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение о неотложной необходимости увеличения темпов введения новых санкций против России со стороны Европейского союза.