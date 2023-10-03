Лавров оценил заявления о возможности выхода Армении из ОДКБ

Высказывания, поступившие из Армении о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), были оценены главой Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Сергеем Лавровым, как проявление суверенного выбора данного государства. Однако, он выразил надежду на то, что никакие временные администрации не нарушат устоявшиеся связи между Ереваном и Москвой. Эту информацию сообщает агентство РИА Новости.

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Сергей Лавров сказал следующее: "Если представители армянского руководства придут к выводу, что для обеспечения собственной безопасности им необходимо обратиться за поддержкой к другим союзникам, обойдя Россию и ОДКБ, это будет их суверенным выбором. Однако, я по-прежнему надеюсь, что исторические связи между российским и армянским народами, существующие на протяжении веков, останутся невредимыми и не подвергнутся разрушению под влиянием временных администраций". Эти слова были произнесены Лавровым в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее, премьер-министр Армении, Никол Пашинян, выразил недовольство эффективностью системы безопасности, в которой находится его страна. В своем обращении он также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются демонстрировать ее уязвимость и предпринимают все больше усилий для достижения этой цели.

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Константин Затулин, подчеркнул, что в перспективе Армения может объявить о своем выходе из ОДКБ. Также он отметил, что Никол Пашинян последовательно проводит политику, направленную на ослабление влияния России в Армении.