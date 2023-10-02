В Казахстане рассказали о ведении черного списка нежелательных к въезду лиц

Казахстан внес изменения в список лиц, которые выражали негативное отношение к стране и им запрещен въезд на ее территорию. Эту информацию предоставил Айбек Смадияров, официальный представитель Министерства иностранных дел республики, в ходе пресс-конференции, как сообщает портал Tengrinews.

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Смадияров отказался раскрывать детали списка, включая количество и имена лиц, сосредотачиваясь на том факте, что лица, включенные в этот реестр, больше не могут въехать в Казахстан. "Границы закрыты для этих индивидуумов, и им не разрешается пересечь государственную границу", - пояснил дипломат.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подтвердил, что страна строго соблюдает режим антироссийских санкций. В то же время он отметил, что Казахстан не испытывает опасений относительно территориальных претензий со стороны России, поскольку граница между двумя государствами была подтверждена и ратифицирована обеими сторонами через процедуры, установленные парламентами обоих стран.