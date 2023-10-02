Захарова ответила на слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

В ответ на заявление главы Министерства иностранных дел Германии, Анналены Бербок, о расширении территории Европейского союза (ЕС) от Лиссабона до Луганска, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, выразила свою точку зрения. Захарова утверждает, что подобное развитие событий могло бы иметь место только в случае, если Россия решит присоединиться к ЕС.

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В своем официальном Telegram-канале, Мария Захарова остроумно заметила, что "либо мы вступаем в ЕС, либо она забыла добавить о необходимости развернуться на 180 градусов". Видимо, это высказывание намекает на заявление, которое Анналена Бербок сделала в феврале этого года. Тогда она заявила, что обеспечить Украине долгосрочную безопасность невозможно, если президент России, Владимир Путин, не изменит своей политической позиции на 180 градусов.

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Следует отметить, что 2 октября текущего года Анналена Бербок подчеркнула, что в ближайшем будущем территория Евросоюза будет охватывать не только Лиссабон, но и Луганск. Она также подчеркнула, что для будущего Украины членство в сообществе свободы ЕС имеет стратегическое значение.