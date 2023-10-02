Минобороны заявило об уничтожении американской БМП Bradley в Запорожье

На Запорожском направлении российские военные успешно провели операцию против пяти механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации 2 октября.

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В результате атаки было нанесено значительное поражение украинским силам, которое включало в себя уничтожение до 35 бойцов, двух боевых бронированных машин, включая одну БМП "Bradley", и трех пикапов. Атаки были проведены в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое в Запорожской области.

Помимо этого, в ходе боевых действий были повреждены следующие военные объекты: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие М-46, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Не менее важно отметить, что в Запорожской области российские военные уничтожили украинскую станцию, занимавшуюся постановкой помех навигационным приемникам "Анклав".

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Представитель Министерства обороны России также подчеркнул, что за последний месяц на Украине были уничтожены несколько единиц военной техники западного производства, включая два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley.