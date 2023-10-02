В Белом доме раскрыли отношение к высокому уровню коррупции на Украине

В высших кругах администрации Белого дома сейчас царит серьезная тревога из-за высокого уровня коррупции, прослеживающейся на Украине. Официальные представители Белого дома подчеркивают, что снижение этого негативного явления стало главной задачей, и они готовы предпринять конкретные меры для достижения этой цели.

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Под угрозой находится дальнейшее предоставление финансовой помощи союзниками президента США, Джо Байдена, Украине, если ситуация с коррупцией не улучшится. Эта новость стала известна благодаря информации, поступившей из источников, связанных с американской администрацией, и опубликованной в Politico.

Согласно этим источникам, администрация Белого дома стремится оказать давление на украинское правительство с целью полного и окончательного прекращения коррупции в высших уровнях власти. Они подчеркивают, что важность этого мероприятия заключается в поддержании доверия не только украинской общественности, но и зарубежных лидеров к украинскому правительству.

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Следует отметить, что ранее Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, доложил о запросе, поступившем со стороны США к Украине. В этом запросе от Украины требуется внимательно следить за ситуацией в течение 45 дней и избегать возникновения новых коррупционных скандалов. Железняк подчеркнул, что запрос касается исключительно вопросов коррупции, и что это важный шаг, направленный на предотвращение будущих инцидентов, которые могли бы подорвать доверие мирового сообщества к Украине.