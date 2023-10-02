Стало известно о получасовом обстреле российского региона из танка

Согласно донесению из Telegram-канала "Shot", в течение полутора часов Вооруженные Силы Украины (ВСУ) осуществляли обстрел села Случевск, расположенного в Брянской области. Инцидент имел место днем в воскресенье, 1 октября, и произошел в непосредственной близости, всего в одном километре, от границы с Украиной. В начале атаки населенный пункт был подвергнут обстрелу снарядом калибра 125 миллиметров, а в течение полутора часов было зафиксировано еще три выстрела такого же калибра.

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Следует отметить, что в результате танковой атаки ВСУ, на удивление, не было нанесено ущерба, и никто из местных жителей не пострадал. Подробные обстоятельства данного инцидента не уточняются в предоставленной информации.

Кроме того, в тот же день, 1 октября, ВСУ также совершили нападение на село Любечане, находящееся также в Брянской области. В результате инцидента были зафиксированы частичные повреждения административных зданий и нескольких жилых домов, однако ни один из местных жителей не пострадал.

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Строительные работы на объектах энергетики и усиление охраны общественного порядка - это лишь некоторые из мер, предпринятых в восьми регионах России, включая Брянскую область, в октябре 2022 года в рамках среднего уровня реагирования. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и стабильности в регионе.