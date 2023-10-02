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На АСЗ начали спуск на воду малых ракетных кораблей «Ржев» и «Удомля»
В России начали спуск на воду двух «Каракуртов» с «Калибрами»

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На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) состоялась торжественная церемония спуска на воду двух малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" под названиями "Ржев" и "Удомля", оборудованных современными ракетами "Калибр". Эту важную информацию распространила пресс-служба Тихоокеанского флота, передает агентство ТАСС.

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В официальном сообщении пресс-службы АСЗ говорится, что "На Амурском судостроительном заводе прошла выдающаяся церемония вывода из стапельного цеха двух МРК проекта 22800 "Каракурт" под названиями "Ржев" и "Удомля". Эти корабли, безусловно, представляют величайший интерес для Военно-морского флота.

МРК проекта 22800 обладают мощным вооружением, включая универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который способен вмещать и запускать восемь ракет "Калибр-НК" или "Оникс". Помимо этого, на борту этих кораблей установлены артиллерийские системы АК-176МА и АК-630М.

Этот важный шаг в развитии Военно-морского флота России был анонсирован министром обороны Сергеем Шойгу в конце июля, когда он объявил о планах принятия на вооружение трех МРК проекта 22800 в 2023 году.

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Кроме того, генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов поделился интересной информацией о будущем оборудовании МРК ВМФ России. Согласно его словам, все МРК будут оснащены передовым зенитным ракетным комплексом "Панцирь-МЕ", успешно прошедшим испытания на корабле проекта 22800. Это подчеркивает стремление России к модернизации и укреплению своего морского флота, что имеет стратегическое значение в современном мире.

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