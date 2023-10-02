В США оценили применение Украиной против России ракет ATACMS с кассетной частью

Соединенные Штаты Америки намерены поставить Украине баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) с кассетной боевой частью и дальностью до 300 километров. Это решение вызвало растущее беспокойство в России. Данную оценку приводят обозреватели из известного американского издания The Drive - Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей.

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Согласно их анализу, новые ракеты могут использоваться украинской стороной для нанесения ударов по различным объектам, включая российские аэродромы, позиции систем противовоздушной обороны (ПВО), военные склады, центры управления и мосты.

Что делает это ещё более серьёзным, так это дальность действия ATACMS, которая позволяет достигать важных целей далеко за линией военного конфликта, и кассетная боевая часть, обеспечивающая возможность поражения больших территорий. Авторы статьи также указывают на близкую к гиперзвуковой скорость американских ракет, что усложняет их перехват системами противовоздушной обороны.

Важно подчеркнуть, что за последние 20 лет военно-промышленная корпорация Lockheed Martin произвела около 4000 единиц ракет ATACMS разных модификаций. При этом 600 из них были задействованы в военных конфликтах и проданы зарубежным партнерам США.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент нет официальных объявлений относительно поставок тактических ракет ATACMS Вооруженным силам Украины. Однако данное решение стало предметом всё более широкого обсуждения и внимания, и его последствия будут тщательно мониториться в мировых масштабах.