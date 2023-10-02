Кандидат в президенты США упрекнул Байдена в поддержке цензуры

В рамках предвыборной кампании кандидат в президенты США от республиканцев, Вивек Рамасвами, высказал свое мнение о политической позиции нынешнего президента США, Джо Байдена, в отношении введения цензуры. Вивек Рамасвами оценил поддержку цензурных мер как действие, которое ставит под сомнение моральные качества Джо Байдена. Эту позицию кандидата передает агентство РИА Новости.

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Критика Джо Байдена коснулась владельца социальной сети "Х" (ранее известной как Twitter), Илона Маска. Президент выразил обеспокоенность по поводу якобы препятствия Маска борьбе с дезинформацией в социальных сетях и считает такую позицию призывом к введению цензуры. В ответ на это Вивек Рамасвами выразил скептицизм относительно исторических примеров, когда сторонники цензуры свободы слова были признаны "хорошими парнями".

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Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена проводила регулярные консультации с руководством онлайн-платформ по вопросам цензуры в социальных сетях. Об этом сообщили генеральные прокуроры Луизианы и Миссури, Джефф Лэндри и Эрик Шмитт, в ходе своего расследования. Их исследование выявило широкий круг федеральных агентств, участвующих в так называемом "предприятии по цензуре".