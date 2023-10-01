CNN: конгрессмен Гаетц планирует снять Маккарти с поста спикера палаты
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Республиканский член Палаты представителей Конгресса США, Мэтт Гейтс, объявил свое намерение подать запрос о демиссии Кевина Маккарти с поста спикера палаты на ближайшей неделе. Это важное объявление было сделано публично и опубликовано на телеканале CNN.
Гейтс настаивает на неотложной необходимости смены руководства в американском законодательном органе, которому можно доверять. В его словах: "Существует общее недовольство Кевином Маккарти, поскольку он был обвинен во лжи как перед Президентом США Джо Байденом, так и перед консервативными членами палаты".
Стоит также отметить, что с 30 сентября пресс-служба Белого дома начала обратный отсчет до возможного прекращения работы федерального правительства США, что, предположительно, могло бы произойти уже 1 октября. В настоящее время палату представителей Конгресса США занимают представители республиканской партии, которые собрались 30 сентября на совещание для обсуждения способов предотвращения возможного "шатдауна" правительства.
Издание Newsweek выразило мнение, что приостановка работы федерального правительства США могла бы оказать положительное воздействие на интересы президента России, Владимира Путина.
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