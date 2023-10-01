Республиканский член Палаты представителей Конгресса США, Мэтт Гейтс, объявил свое намерение подать запрос о демиссии Кевина Маккарти с поста спикера палаты на ближайшей неделе. Это важное объявление было сделано публично и опубликовано на телеканале CNN.

Гейтс настаивает на неотложной необходимости смены руководства в американском законодательном органе, которому можно доверять. В его словах: "Существует общее недовольство Кевином Маккарти, поскольку он был обвинен во лжи как перед Президентом США Джо Байденом, так и перед консервативными членами палаты".

Стоит также отметить, что с 30 сентября пресс-служба Белого дома начала обратный отсчет до возможного прекращения работы федерального правительства США, что, предположительно, могло бы произойти уже 1 октября. В настоящее время палату представителей Конгресса США занимают представители республиканской партии, которые собрались 30 сентября на совещание для обсуждения способов предотвращения возможного "шатдауна" правительства.

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Издание Newsweek выразило мнение, что приостановка работы федерального правительства США могла бы оказать положительное воздействие на интересы президента России, Владимира Путина.