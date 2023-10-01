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NataVd
Эрдоган: Турция ничего не ожидает от ЕС в вопросе вступления в объединение
Эрдоган высказался о перспективах вступления Турции в ЕС

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Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил свои скептические ожидания относительно возможности, что Турция сможет вступить в состав Европейского союза (ЕС). Эти заявления были сделаны им в ходе официального выступления при открытии нового сессионного периода парламента, и о них сообщило агентство ТАСС.

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В своем выступлении, глава государства подчеркнул, что Турция уже более 60 лет ожидает ответа от ЕС по вопросу ее потенциального членства в объединении. Он акцентировал внимание на том, что в случае, если ЕС не пересмотрит свое несправедливое отношение к Турции, включая проблемы с выдачей виз, это может привести к тому, что ЕС потеряет свое право на ожидание сотрудничества со стороны Турции.

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Более того, в начале сентября Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Турция никогда не была в непосредственной зависимости от помощи или поддержки со стороны Евросоюза. В ответ на вопрос журналиста американского телеканала PBS о возможности отказа Турции от процесса вступления в Евросоюз, Эрдоган подчеркнул, что Анкара всегда придавала большое значение решениям, принимаемым ЕС. Вопрос о возможном отказе от процесса вступления остается актуальным и вызывает множество дискуссий.

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