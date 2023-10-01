Они способны маневрировать в сложных рельефах местности, что делает их уникальным и мощным оружием в современных военных операциях

Полковник в отставке и признанный военный эксперт Анатолий Матвийчук поделился информацией о силе и возможностях оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в интервью "Ленте.ру". Эти комплексы считаются самым мощным вооружением России в рамках специальных военных операций (СВО) и обрели особую значимость в контексте конфликта с Украиной.

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"На сегодняшний день, в пределах Украины, ракетные комплексы "Искандер" представляют собой вершину военной технологии. Это не только самое мощное оружие, но и самое точное в арсенале Российской Федерации", отметил Матвийчук. Он также подчеркнул, что "Искандеры" являются последними достижениями в ракетостроении и почти невосприимчивы к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), имеющимся на Украине.

Важным аспектом их эффективности является их способность скрытного нахождения на земле и электронные средства маскировки, делающие их обнаружение и уничтожение трудной задачей.

Следует отметить, что 30 сентября 2023 года Министерство Обороны России сообщило о успешной операции ракетных комплексов "Искандер" по уничтожению эшелона с бронетехникой Вооруженных Сил Украины в Николаевской области. По информации ведомства, эта техника была предназначена для 38-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск.

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Комплексы "Искандер" используются для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также для атаки на важные военные объекты. Их дальность действия достигает 500 километров, и они способны маневрировать в сложных рельефах местности, что делает их уникальным и мощным оружием в современных военных конфликтах.