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NataVd
Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
Захарова разоблачила ложь Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

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Мария Захарова, официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, выразила свое мнение относительно заявления государственного секретаря США, Энтони Блинкена, касающегося предполагаемого утаивания Советским Союзом событий, произошедших в Бабьем Яре. Эти комментарии она опубликовала в своем канале на платформе Telegram.

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Заверив, что слова госсекретаря Блинкена не соответствуют действительности, дипломат подчеркнула, что его наибольшей ошибкой является утверждение о том, что "Советы похоронили" эту историю, смысл которого сводится к утаиванию. По мнению Захаровой, ни одно государство в мире не демонстрировало столь последовательное осуждение национал-социализма и преступлений, связанных с Холокостом, как СССР.

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Завершая свое высказывание, Мария Захарова выразила мнение о государственном секретаре США следующим образом: "Что мы ожидаем от госсекретаря США, который приказывает голосовать против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию? Наше единственное желание заключается в том, чтобы все те, кто лжет на такие темы, прожили столь же долгую жизнь, как нацист Гунько, и смогли сойтись со своим позором в собственных размышлениях и в кругу семьи".

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