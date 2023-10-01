В Госдуме заявили о необходимости вернуть ряд подконтрольных Киеву областей

В своем Telegram-канале, в честь годовщины присоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России, а также аннексии Запорожской и Херсонской областей, вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил убеждение в необходимости восстановления иных исторически русских земель, которые на данный момент находятся под контролем Киева. Он прямо высказал: "Россия должна вернуть и прочие свои земли, а именно Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области".

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В своем выступлении Петр Толстой подчеркнул, что именно 30 лет назад русские жители указанных регионов были преданы и оставлены без должного внимания, когда была провозглашена независимость Украины, и их интересы были проигнорированы. Он подчеркнул, что несмотря на прошедшие десятилетия, лучше поздно восстановить потерянные земли, чем вообще не делать этого.

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Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил убеждение в том, что к моменту, когда киевские власти подпишут акт о капитуляции, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, возможно, уже не будет жив.