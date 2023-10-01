Бойцы отряда «Викинг» поразили дроном солдат ВСУ в блиндаже под Артемовском

Вблизи города Артемовск, бойцы специального отряда "Викинг" выявили укрепленные позиции подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и успешно уничтожили их, применяя беспилотный летательный аппарат-камикадзе. Об этом событии стало известно из сообщения агентства РИА Новости, опубликованного в субботу, 30 сентября.

реклама

Ранее в сентябре был зафиксирован аналогичный инцидент с использованием российского беспилотного летательного аппарата-камикадзе "Ланцет". Он сумел поразить истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии, превышающем 80 километров. Данный беспилотник смог точно достичь цели, находившейся в тылу ВСУ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также стоит отметить, что в будущем дальность полета российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" планируется увеличить до 70-80 километров.