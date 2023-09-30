Российский истребитель уничтожил самолет ВСУ

Сообщается, что в ходе специальной военной операции (СВО), проводимой российскими военными, был уничтожен самолет, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эта информация была официально представлена Министерством обороны России.

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Согласно данным этого оборонного ведомства, воздушный бой, в результате которого произошло уничтожение украинского воздушного судна, был проведен истребителем Су-35С из состава Воздушно-космических сил России.

Особое внимание следует уделить оперативной детали: во время выполнения боевых задач, экипажи многоцелевых истребителей Су-35С выполняли патрулирование территории, обеспечивая защиту самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации. Эти сведения предоставлены Министерством обороны для ясности ситуации.

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Кроме того, в ночь с четверга на пятницу, 29 сентября, было зафиксировано уничтожение двух истребителей МиГ-29, поставленных ВСУ из Польши. Важно подчеркнуть, что эти многоцелевые истребители были усовершенствованы для применения ракетного вооружения, как было отмечено в официальном заявлении Министерства обороны.