В России предложили направить западные и украинские активы на поддержку армии

В России появилась интересная инициатива по перераспределению активов, принадлежащих западным и украинским структурам, с целью поддержки Вооруженных сил страны. Об этом Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам обороны, заявил в беседе с журналистами издания "Лента.ру".

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Швыткин отметил, что в России имеется значительное количество активов, принадлежащих западным странам, которые на данный момент проводят враждебную политику в отношении России. Он также подчеркнул присутствие украинских активов, включая те, что находятся на территории Крыма. По мнению депутата, эти активы могут быть использованы полностью в целях обеспечения Вооруженных сил России в рамках проведения специальной военной операции. Это, по его мнению, способствовало бы повышению материальной базы российской армии.

Швыткин также подчеркнул важность того, чтобы страны Запада и Украина осознавали, что их действия в отношении России не могут оставаться без ответа.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда в стране с целью производства военной техники, боеприпасов и строительства военных объектов. Для финансирования этого фонда предполагается использовать доходы от оборонных активов, а также средства, полученные от продажи конфискованных российских активов.