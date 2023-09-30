На Украине начали выпускать снаряды натовского калибра и готовятся к производству морских беспилотных дронов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности

По официальной информации, полученной из Киева, начался выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм, соответствующих стандартам НАТО. Это важное заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе международного форума оборонных индустрий, прошедшего в столице Украины. Помимо этого важного анонса, Дмитрий Кулеба также поделился информацией о запуске производства морских беспилотных дронов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что украинские предприятия уже находятся на этапе производства артиллерийских боеприпасов, артиллерийских систем калибра 155 мм и автоматизированных систем, включая морские беспилотные дроны, беспилотные летательные аппараты большой дальности, ракеты и противотанковые комплексы.

Помимо этого, украинские власти сделали анонс о создании Альянса оборонных индустрий, который предоставит возможность иностранным производителям оружия и военной техники вступить в сотрудничество. Этот альянс предлагает особые экономические условия для партнеров, как указано в официальном заявлении.

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Ранее в сентябре украинские власти объявили о значительном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов. Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что к концу текущего года производство данной техники планируется увеличить примерно в 130 раз.