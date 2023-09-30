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По официальной информации, полученной из Киева, начался выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм, соответствующих стандартам НАТО. Это важное заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе международного форума оборонных индустрий, прошедшего в столице Украины. Помимо этого важного анонса, Дмитрий Кулеба также поделился информацией о запуске производства морских беспилотных дронов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
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Глава МИД Украины подчеркнул, что украинские предприятия уже находятся на этапе производства артиллерийских боеприпасов, артиллерийских систем калибра 155 мм и автоматизированных систем, включая морские беспилотные дроны, беспилотные летательные аппараты большой дальности, ракеты и противотанковые комплексы.
Помимо этого, украинские власти сделали анонс о создании Альянса оборонных индустрий, который предоставит возможность иностранным производителям оружия и военной техники вступить в сотрудничество. Этот альянс предлагает особые экономические условия для партнеров, как указано в официальном заявлении.
Ранее в сентябре украинские власти объявили о значительном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов. Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что к концу текущего года производство данной техники планируется увеличить примерно в 130 раз.