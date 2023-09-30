Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил о желании вернуть Измаил в состав России
Губернатор Херсонской области заявил о желании вернуть Измаил в состав России

реклама

В ходе специальной военной операции (СВО) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил желание продвигаться в направлении города Измаила, расположенного в Одесской области. Эти замечания он озвучил в ходе своего интервью телеканалу "Таврия".

реклама

Глава региона выразил стремление следовать путем знаменитых военных деятелей прошлого, достигнув указанной населенной местности. Важно подчеркнуть, что он акцентировал внимание на включении соответствующих территорий в состав России.

Политический лидер проявил решимость, заявив: "Мы обязательно вернемся в Херсон и восстановим контроль над правым берегом. Наша миссия расширяется даже далее – мы намерены повторить путь, который прошли Потемкин и Суворов, и добраться до Измаила, возвращая все эти земли в Российскую Федерацию".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее в сентябре Владимир Сальдо заявил о завершении основных этапов интеграции региона в Россию. По его словам, усовершенствование и укрепление мер по интеграции в экономические, финансовые, кредитные и правовые системы, а также в систему органов государственной власти России продолжатся до начала 2026 года.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МО: ВС РФ уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
31
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
14
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
3
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
2
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
10
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
4
Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
1
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
17
Решение Apple App Store оспорено в Верховном суде компанией Epic
+
20-ядерный процессор Intel Core i7-14700KF показал частоту 6 ГГц в утечке бенчмарка
+
Риттер: Гунько в канадский парламент пригласили люди Трюдо, а у последнего в этом "виноват" Путин
3
Госсекретарь США Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
2
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
+
ВС США заявили, что иранские корабли применили лазер против вертолета
9
Суд открывает дорогу для конкурентов Apple Pay в сфере NFC-оплаты
6
Грин: палата представителей хочет исключить помощь Украине из бюджета на оборону
4
Самый быстрый игровой ПК в мире Revolt продаётся за $4549 и может устареть уже через 2 месяца
6
Microsoft добавила генератор изображений в Paint для Windows 11
1

Популярные статьи

Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
4
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
17
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
+
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+

Сейчас обсуждают

Vito Vago
15:28
Цитата: "Пока что инициатива по-прежнему на стороне ВСУ, и именно ВСУ ведут наступательные действия и планируют новые из них. Да, пока безрезультатно, но ведут". Сколько свинарников планирую освободит...
Медведев уточнил, до какого момента будет продолжаться СВО
Vito Vago
15:25
Цитата: "Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что к концу текущего года производство данной техники планируется увеличить примерно в 130 раз". Значит было 1 (одно) изделие, будет 130.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о выпуске снарядов натовского калибра
Гер Краузе
15:21
Это как раз и говорит о том что правительство в США ничего не решает, а президент США - говорящая голова.
Newsweek: приостановка работы правительства США станет катастрофой для Киева
Товарищ Ким
15:19
"Взыскания для должностных лиц могут достигать от 40 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей". Девелоперы решают такие проблемы с помощью продажных полицейских. Недавн...
Товарооборот России и Африки сначала текущего года вырос на 43 %
glavhyilo
15:16
колют натовские нычки
МО: ВС РФ уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном
Eppius
15:12
Вообще ни на что не влияет. Но хуже не будет.
В носимый аварийный запас военных летчиков РФ вошел пистолет-пулемет ПП-2000
Валентин Зенин
15:12
Пластик это ресурс и сырье! Вечная плитка, шпала под рельсы, асфальт. Проблема что если многие вещи делать с добавлением пластика, они становятся долго играющими, а это не выгодно.
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
Eppius
15:10
Ну пусть пофантазируют
Китай рассматривает возможность строительства базы на Луне внутри лавовых труб
Eppius
15:07
Чушь. Не станет. Шатдауны правительста там бывали не раз. Не очень давно при Трампе правительство типа не работало целых 35 дней.
Newsweek: приостановка работы правительства США станет катастрофой для Киева
Гер Краузе
15:07
К зеркалу подойди, увидишь.
Путин: финансовая система мира выстроена для обслуживания «золотого миллиарда»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем