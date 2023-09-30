Губернатор Херсонской области заявил о желании вернуть Измаил в состав России

В ходе специальной военной операции (СВО) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил желание продвигаться в направлении города Измаила, расположенного в Одесской области. Эти замечания он озвучил в ходе своего интервью телеканалу "Таврия".

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Глава региона выразил стремление следовать путем знаменитых военных деятелей прошлого, достигнув указанной населенной местности. Важно подчеркнуть, что он акцентировал внимание на включении соответствующих территорий в состав России.

Политический лидер проявил решимость, заявив: "Мы обязательно вернемся в Херсон и восстановим контроль над правым берегом. Наша миссия расширяется даже далее – мы намерены повторить путь, который прошли Потемкин и Суворов, и добраться до Измаила, возвращая все эти земли в Российскую Федерацию".

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Ранее в сентябре Владимир Сальдо заявил о завершении основных этапов интеграции региона в Россию. По его словам, усовершенствование и укрепление мер по интеграции в экономические, финансовые, кредитные и правовые системы, а также в систему органов государственной власти России продолжатся до начала 2026 года.