ВСУ ударили ракетой по гостинице в ДНР со строителями из Ленобласти

Сегодня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету, нацеленную на гостиницу, расположенную в городе Енакиево, который находится на территории Донецкой народной республики (ДНР). Эту информацию опубликовал губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, в своем официальном Telegram-канале.

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Дрозденко уточнил, что во время ракетного обстрела в гостинице находились строители из Ленинградской области, которые были приглашены для проведения работ по восстановлению городских объектов. По счастливой случайности, в результате этого обстрела никто из проживающих в гостинице не пострадал.

В текущем 2023 году Ленинградская область активно восстанавливает 114 инфраструктурных объектов в городах Енакиево и Углегорск, включая выполнение ремонтных работ и обновление образовательных учреждений, а также восстановление жилых домов и модернизацию дорожной и коммунальной инфраструктуры. Для реализации этих проектов были выделены средства в размере более двух миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. На месте проведения работ задействованы более 160 сотрудников и 50 единиц специализированной техники.

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Как было объявлено 23 сентября, ВСУ применили кассетные снаряды, поставленные им странами-членами НАТО, и уничтожили всю коммунальную технику в городе Ясиноватая, также находящемся на территории ДНР. По словам сотрудников местного коммунального предприятия, обстрел продолжался около полутора часов, и все машины пострадали, так как находились на открытой местности.