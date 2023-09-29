Мелания, супруга бывшего президента США Дональда Трампа, начала пересматривать условия своего брачного договора, учитывая возможность второго срока для ее супруга. Об этом информирует издание Page Six.

По данным источника, в течение последнего года Мелания и ее команда проводили конфиденциальные переговоры по вопросу обновления соглашения между ней и Дональдом Трампом после окончания их брака. Это уже третья попытка Мелании пересмотреть условия данного брачного договора.

Авторы статьи подчеркивают, что решение Мелании связано с обширным количеством юридических споров, в которые вовлечен ее супруг. Несмотря на значительное состояние у Трампа, его супруга выражает беспокойство относительно возможных негативных влияний политической карьеры на финансовое будущее их сына Бэррона.

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Ранее суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что стоимость особняка Трампа "Мар-а-Лаго" в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида, значительно недооценена. Суд оценил его всего в 18 миллионов долларов, что существенно ниже рыночной стоимости недвижимости.