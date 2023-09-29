Жена Трампа Мелания пересмотрела брачный договор из-за возможного второго срока
реклама
Мелания, супруга бывшего президента США Дональда Трампа, начала пересматривать условия своего брачного договора, учитывая возможность второго срока для ее супруга. Об этом информирует издание Page Six.
По данным источника, в течение последнего года Мелания и ее команда проводили конфиденциальные переговоры по вопросу обновления соглашения между ней и Дональдом Трампом после окончания их брака. Это уже третья попытка Мелании пересмотреть условия данного брачного договора.
Авторы статьи подчеркивают, что решение Мелании связано с обширным количеством юридических споров, в которые вовлечен ее супруг. Несмотря на значительное состояние у Трампа, его супруга выражает беспокойство относительно возможных негативных влияний политической карьеры на финансовое будущее их сына Бэррона.
Ранее суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что стоимость особняка Трампа "Мар-а-Лаго" в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида, значительно недооценена. Суд оценил его всего в 18 миллионов долларов, что существенно ниже рыночной стоимости недвижимости.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила