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Южная Корея готова реагировать на потенциальное предоставление КНДР военной помощи со стороны России. Эту возможность оценил Пак Вон Гон, профессор политологии Университета Ихва в Сеуле, как сообщает издание South China Morning Post.
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"Если Россия передаст Северной Корее высокотехнологичное вооружение, такое как межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты-носители для спутников, реактивные истребители МиГ-29 или атомные подводные лодки, которые искать Ким Чен Ын, это будет считаться нарушением красной линии", - подчеркнул он.
По его мнению, в таком случае Южная Корея, возможно, примет строго обдуманные контрмеры для борьбы с данными угрозами, которые имеют экзистенциальное значение.
Ранее Сеул выразил угрозу введения санкций в отношении Москвы, особенно в связи с военным сотрудничеством России и КНДР. Глава МИД Южной Кореи, Пак Чин, отметил, что они внимательно следят за развитием ситуации и за возможным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна.