В Южной Корее оценили возможную военную помощь КНДР для России

Южная Корея готова реагировать на потенциальное предоставление КНДР военной помощи со стороны России. Эту возможность оценил Пак Вон Гон, профессор политологии Университета Ихва в Сеуле, как сообщает издание South China Morning Post.

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"Если Россия передаст Северной Корее высокотехнологичное вооружение, такое как межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты-носители для спутников, реактивные истребители МиГ-29 или атомные подводные лодки, которые искать Ким Чен Ын, это будет считаться нарушением красной линии", - подчеркнул он.

По его мнению, в таком случае Южная Корея, возможно, примет строго обдуманные контрмеры для борьбы с данными угрозами, которые имеют экзистенциальное значение.

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Ранее Сеул выразил угрозу введения санкций в отношении Москвы, особенно в связи с военным сотрудничеством России и КНДР. Глава МИД Южной Кореи, Пак Чин, отметил, что они внимательно следят за развитием ситуации и за возможным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна.