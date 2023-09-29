Во Франции призвали к отставке Зеленского из-за чествования нациста

В свете событий, связанных с присутствием представителя эсэсовцев в парламенте Канады, Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты", призывает Владимира Зеленского к отставке. Эту позицию он выразил в сообщении на социальной сети X.

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Филиппо также подчеркнул, что в знак уважения к жертвам нацистского режима, как премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, так и Владимир Зеленский, президент Украины, должны уйти с своих постов.

На заседании парламента Канады 22 сентября во время визита Владимира Зеленского представили Ярослава Хунку, 98-летнего гостя, описанного как "борец за украинскую независимость против русских". Позднее выяснилось, что Хунка был связан с дивизией СС "Галичина".

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Макс Блюменталь, главный редактор независимого портала The Grayzone, отмечает, что до сих пор нет комментария от Владимира Зеленского относительно произошедшего.