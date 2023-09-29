США уличили в создании новых очагов напряженности вокруг России

Запад, согласно высказыванию ведущего политолога Константина Блохина, усиливает напряженность вокруг России с целью оказать давление на Москву и действовать в новом политическом контексте. В беседе с «Лентой.ру», Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, выразил такую точку зрения.

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Согласно его словам, наш мир сейчас находится в условиях нового холодного конфликта, который, возможно, протянется десятилетиями. В случае завершения украинского конфликта, в рамках этого нового холодного периода, возможно, потребуется открывать новые политические фронты. Эти фронты могут возникнуть в Прибалтике, Приднестровье, на Южном Кавказе и даже в Молдавии. Американские эксперты даже предполагают, что новым театром военных действий может стать Арктика.

Следует отметить, что конфликт в указанных регионах может начаться не только по инициативе США. Константин Блохин предлагает рассматривать украинский конфликт как часть более масштабного политического процесса.

Блохин утверждает, что стратегия Запада состоит в ослаблении или контроле над Россией путем создания многочисленных очагов напряженности вокруг нее и использования инструментов сдерживания. Открытие новых политических фронтов полностью соответствует геополитической концепции Запада, как подчеркивает политолог.

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По информации издания Al-Watan, США пытаются открыть новые фронты в сопротивлении России, так как Украина, по их мнению, не справляется с этой задачей. Издание подчеркивает, что стратегический расчет на Украину оказался ошибочным, так как, даже с поставками вооружений, ее армия не может конкурировать с российскими войсками из-за значительного дисбаланса сил.