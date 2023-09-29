Палата представителей Конгресса США отклонила предложение о исключении помощи Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Согласно информации, предоставленной РИА Новости, поправка, представленная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, была отклонена голосами 342 членов нижней палаты, в то время как 90 коллег высказались в ее пользу. Эта инициатива предполагала запрет на выделение средств Украине в рамках бюджета Госдепартамента и программы иностранной помощи на следующий год.

Согласно предложенному временному бюджету, предусматривается уменьшение финансирования Украины, которое будет осуществляться в размере 4,5 миллиарда долларов через Пентагон и 1,65 миллиарда долларов для Госдепартамента до 17 ноября.

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Неоднократно Марджори Тейлор Грин выражала свое несогласие с намерением администрации президента США Джо Байдена предоставлять постоянную помощь Киеву. Ранее она высказала мнение, что кризис в Украине будет продолжаться десятилетиями из-за военной поддержки со стороны США. Она также считает "кризисной" ситуацию, при которой Вашингтон запросил дополнительные 24 миллиарда долларов на военную поддержку Киеву в контексте внутренних проблем в Соединенных Штатах.