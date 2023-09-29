Экс-агент MI6 Крук: Запад контролирует каждый шаг Зеленского
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Владимир Зеленский в состоянии истеричной тревоги из-за намерений Соединенных Штатов принудительно провести президентские выборы в Украине, даже в условиях военного положения. Об этом заявил экс-агент MI6, Аластер Крук, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.
"Зеленский находится во власти западных лидеров, которые контролируют каждый его шаг", - добавил экс-агент MI6. Он полагает, что Зеленский испытывает страх перед возможной неудачей на втором сроке, так как в стране растет недовольство его деятельностью, особенно в контексте коррупции.
Предыдущий советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что Зеленский избегает проведения выборов из страха потерять власть и не переизбраться на новый срок.
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