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Важные изменения в составе Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023-2024 годы. На пленарном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ, прошедшем 28 сентября, был сформирован новый состав Совета. Среди 11 вновь избранных членов этого органа оказались и Россия, и Украина.
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Это важное решение, так как Украина впервые присоединяется к числу членов Совета управляющих, в то время как Россия сохраняет свое место. Совет управляющих является ключевым директивным органом МАГАТЭ, который оценивает финансовую деятельность организации, разрабатывает программу и бюджет, а также предоставляет рекомендации Генеральной конференции. Кроме того, Совет назначает генерального директора МАГАТЭ, на данный момент эту должность занимает Рафаэль Гросси.
Следует отметить, что встреча Гросси с министром энергетики Украины Германом Галущенко состоялась 26 сентября на мероприятии МАГАТЭ. Ранее в этом году Гросси ответил на вопросы ограничения роли России в организации, подчеркнув, что такие вопросы не входят в его компетенцию.