США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

Сообщается, что Соединенные Штаты начнут оперативные действия в регионе Южного Кавказа для борьбы с последствиями кризиса в Нагорном Карабахе. Агентство Reuters передает информацию, ссылаясь на заявление Саманты Пауэр, руководителя Агентства по международному развитию (USAID).

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Пауэр сообщила, что США объявят о развертывании специализированной группы по реагированию на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа. Основной задачей этой группы станет оценка ситуации и сотрудничество с местными партнерами для определения наиболее срочных потребностей и предоставления гуманитарной помощи.

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Этот шаг Соединенных Штатов следует за анонсом визита в Армению высокопоставленных американских чиновников, включая главу USAID Саманту Пауэр и исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Кима. Этот визит, назначенный на 25 сентября, станет первым для американских высокопоставленных чиновников после окончания военных действий в регионе.