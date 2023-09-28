Во Франции рассказали о росте экономики в России

Глава французской партии "Патриоты", Флориан Филиппо, сделал интересное заявление через социальную сеть X, прогнозируя, что экономический рост в России в текущем 2023 году значительно превысит темпы Европейской экономики. По его данным, ожидается, что рост ВВП России составит 1,5 процента, в то время как в странах еврозоны этот показатель оценивается в 0,8 процента. Филиппо также не упустил шанса напомнить о прогнозах министра экономики и финансов Франции, Брюно Ле Мэра, который ранее предрекал "крах российской экономики".

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Политик отметил, что, на его взгляд, вместо предсказанного краха, Брюно Ле Мэр сам способствовал ухудшению экономической ситуации во Франции.

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Ранее, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации России, выразила уверенность в успешном преодолении российской экономикой сложных вызовов и восстановлении роста. Она подчеркнула необходимость продолжения усилий для дальнейшего наращивания оборотов в экономике России.