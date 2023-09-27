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Белый дом: Байден на встрече со спонсорами заявил о желании залезть на дерево
Байден удивил американцев неожиданным признанием

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Президент США, Джо Байден, вызвал неожиданный момент юмора в ходе своей встречи со спонсорами предвыборной кампании. Мероприятие, организованное для сбора средств в пригороде Сан-Франциско, имело ограниченный доступ для журналистов президентского пула.

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Выступая внутри частной резиденции и находясь во внутреннем дворике, президент Байден поделился с собравшимся своим необычным желанием: залезть на большое дерево, находящееся посреди дворика. В своей шутке он пояснил, что это единственный способ избежать возвращения домой, хотя остается неясным, насколько серьезной была эта заметка в его речи.

Этот инцидент следует за рядом случаев, связанных с равновесием президента, включая его спотыкание при спуске по трапу самолета в Детройте. Важно отметить, что, несмотря на неудачные моменты, Байден продолжает активно выполнять свои обязанности.

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Кроме того, журналисты портала Axios обратили внимание на предпочтение президента к мягкой теннисной обуви. Этот выбор обуви связан с инцидентом, произошедшим в июне этого года, когда президент Байден упал во время церемонии выпуска курсантов Академии Военно-воздушных сил США и решил впредь носить комфортную обувь, чтобы избежать подобных инцидентов.

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