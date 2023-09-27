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Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку

В азиатской стране выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку
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Во Вьетнаме зарегистрирован первый случай передачи оспы обезьян от человека человеку, согласно сообщению местного новостного портала VNExpress.

Согласно информации, предоставленной журналистами, 22-летняя женщина была заражена оспой обезьян от своего сожителя. В настоящее время она находится на карантине в инфекционном отделении местной больницы.

В ответ на данный случай, власти провели дезинфекцию в доме, где проживает женщина, а также на прилегающей территории Центра по контролю заболеваний провинции. Для предотвращения распространения болезни начато эпидемиологическое расследование, в ходе которого устанавливается круг лиц, контактировавших с инфицированной пациенткой в последнее время.

Также стоит отметить, что сожителя инфицированной девушки нашли в соседней провинции Донгнай, и он также находится на карантине в одной из больниц города Хошимина.

Следует отметить, что этот случай является третьим заражением оспой обезьян среди населения Вьетнама. Его подруга стала четвертым инфицированным. Важно отметить, что на данный момент в стране отсутствует вакцина или специализированные средства для борьбы с этой болезнью.

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Напомним, что первый случай заражения был зарегистрирован в стране в октябре 2022 года, когда оба пациента заразились за рубежом и прибыли во Вьетнам уже инфицированными. Кроме того, в июне текущего года два случая заражения оспой обезьян были выявлены в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун. Оба инфицированных были изолированы и оказались мужчинами в возрасте 43 и 29 лет.

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Первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован 7 мая 2022 года у британца, вернувшегося из Нигерии. После этого были зарегистрированы случаи заражения в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии и Объединенных Арабских Эмиратах.

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