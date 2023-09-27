Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку
реклама
Во Вьетнаме зарегистрирован первый случай передачи оспы обезьян от человека человеку, согласно сообщению местного новостного портала VNExpress.
Согласно информации, предоставленной журналистами, 22-летняя женщина была заражена оспой обезьян от своего сожителя. В настоящее время она находится на карантине в инфекционном отделении местной больницы.
В ответ на данный случай, власти провели дезинфекцию в доме, где проживает женщина, а также на прилегающей территории Центра по контролю заболеваний провинции. Для предотвращения распространения болезни начато эпидемиологическое расследование, в ходе которого устанавливается круг лиц, контактировавших с инфицированной пациенткой в последнее время.
Также стоит отметить, что сожителя инфицированной девушки нашли в соседней провинции Донгнай, и он также находится на карантине в одной из больниц города Хошимина.
Следует отметить, что этот случай является третьим заражением оспой обезьян среди населения Вьетнама. Его подруга стала четвертым инфицированным. Важно отметить, что на данный момент в стране отсутствует вакцина или специализированные средства для борьбы с этой болезнью.
реклама
Напомним, что первый случай заражения был зарегистрирован в стране в октябре 2022 года, когда оба пациента заразились за рубежом и прибыли во Вьетнам уже инфицированными. Кроме того, в июне текущего года два случая заражения оспой обезьян были выявлены в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун. Оба инфицированных были изолированы и оказались мужчинами в возрасте 43 и 29 лет.
Первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован 7 мая 2022 года у британца, вернувшегося из Нигерии. После этого были зарегистрированы случаи заражения в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии и Объединенных Арабских Эмиратах.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила