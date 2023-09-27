Небензя прокомментировал подрыв «Северных потоков»

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, заявил о предпринятых Соединенными Штатами действиях, направленных на нарушение работоспособности газопроводов "Северный поток" с целью, как он утверждает, сохранения американского влияния на европейском континенте. Эту позицию Небензя выразил в беседе с агентством ТАСС.

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Информация, поступившая 26 сентября, указывает на то, что канцлер Федеративной Республики Германия, Олаф Шольц, имел предварительное уведомление о планировавшихся саботажных акциях, направленных на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Ранее в феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой высказал предположение, что Соединенные Штаты могут быть связаны с диверсионными операциями на газопроводах "Северный поток". По его мнению, для установки взрывных устройств были задействованы Военно-морские силы (ВМС), включая подводные лодки.