Министр обороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США

Украинские власти выразили надежду на скорое появление результатов после недавней делегации страны в Соединенных Штатах. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN.

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"У нас только что завершился успешный визит в США", - прокомментировал Умеров, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона.

Кроме того, глава Министерства обороны подчеркнул, что приоритетом для Киева является максимальная локализация производства вооружений в стране. Он также отметил, что был проведен пересмотр структуры ведомства, включая увольнение бывших заместителей министра, с целью адаптации к новым вызовам и целям.

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Ранее Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином вопросы гарантий безопасности для Украины и насущные потребности страны на линии боевого конфликта.