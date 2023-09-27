В США захотели наладить совместный с Украиной выпуск военной техники

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов, отвечающий за закупки и обеспечение военной техникой, Билл Лаплант, сегодня объявил о стратегическом соглашении между США и Украиной по налаживанию совместного производства определенных видов военной техники на украинской территории.

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Лаплант подчеркнул важность этого партнерства в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он также уточнил, что подобные соглашения о совместном производстве уже действуют с Австралией и странами Европы, что демонстрирует стремление США к укреплению оборонного сотрудничества с многочисленными международными партнерами. Однако, Лаплант не раскрыл конкретных деталей относительно данного соглашения, оставив их на будущие обсуждения.

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Эта новость пришла после заявления представителя американского оборонного ведомства, господина Криса Шервуда, о намерении Пентагона продолжать оказывать поддержку Украине даже в случае отсутствия решения Конгресса США о финансировании до конца сентября. Господин Шервуд также отметил, что лидеры Конгресса продемонстрировали ограниченный прогресс в продвижении законопроекта о временном финансировании по мере приближения к дедлайну, назначенному на 30 сентября.