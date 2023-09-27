В США испугались российского истребителя-невидимки

Запад и Украина столкнулись с потенциальной угрозой, представленной российским истребителем-невидимкой Су-57, согласно анализу, представленному американским изданием 19FortyFive.

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Этот вывод был сделан на основе заявленных характеристик самолета, а также на основе его передовых технологий и малозаметной конфигурации. Как отмечается в материале, Су-57 обладает плоскими закругленными крыльями и может достигать дальности полета до 3540 километров, развивая при этом скорость до 2448 километров в час.

Авторы статьи также предположили, что в зависимости от вооружения и технических характеристик, российский истребитель Су-57 может представлять серьезную конкуренцию американскому F-35.

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Важно отметить, что 4 августа представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» объявили о создании ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для российских истребителей Су-57, опережая аналогичные разработки в США на 5-10 лет, и уже начали их внедрение в вооружение.