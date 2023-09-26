Канцлера ФРГ обвинили в сокрытии планов США по подрыву «Северных потоков»

Центральная разведывательная служба Соединенных Штатов (ЦРУ) высказала убеждение в том, что канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц был в курсе секретных планов американского правительства, касающихся потенциального подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в случае начала вооруженного конфликта.

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Информацию об этом предоставил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Согласно его заявлениям, в феврале 2022 года, когда президент США Джо Байден в своем обращении угрожал уничтожением газопровода "Северный поток-2" в случае начала вооруженного конфликта на Украине, канцлер Шольц находился в столице США, - Вашингтоне. Херш также утверждает, что некоторые сотрудники ЦРУ полагали, что германский лидер был полностью в курсе тайных планов по разрушению указанных газопроводов.

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Ранее стало известно, что американские спецслужбы активно работали над засекречиванием своей роли в потенциальных действиях по разрушению газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".